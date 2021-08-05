Все произошло в конце встречи. Полузащитник Милана Раде Крунич грубо сыграл против соперника – он влетел шипами в незащищенную щитком часть ноги Хосе Гая.

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Испанец в ответ решил выразить свое недовольство, но сделал это, ударив головой игрока Милана. На что тот оттолкнул его рукой.

К схватке игроков сразу же присоединились остальные футболисты на поле.

Через некоторое время арбитру удалось утихомирить забияк. При этом он ограничился лишь одной желтой карточкой – Круничу за его фол.

Стоит отметить, что матч закончился вничью 0:0. И его победителя определяли в серии пенальти. Решающим стал промах именно Крунича, который не попал в ворота.

Видеообзор матча Валенсия – Милан с дракой футболистов