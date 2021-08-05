Все сталося наприкінці зустрічі. Півзахисник Мілану Раде Круніч грубо зіграв проти суперника – він влетів шипами в незахищену щитком частину ноги Хосе Гая.

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Іспанець у відповідь вирішив висловити своє незадоволення, але зробив це, вдаривши головою гравця Мілану. На що той відштовхнув його рукою.

До сутички гравців одразу ж приєдналися решта футболістів на полі.

За деякий час арбітру вдалося втихомирити забіяк. При цьому він обмежився лише однією жовтою карткою – Крунічу за його фол.

Варто відзначити, що матч закінчився внічию 0:0. І його переможця визначали у серії пенальті. Вирішальним став промах саме Круніча, який не влучив у ворота.

Відеоогляд матчу Валенсія – Мілан з бійкою футболістів