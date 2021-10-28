Футболисты Манчестер Юнайтед резко обвинили Сульшера в неудачных результатах

Манчестер Юнайтед одержал только одну победу в предыдущих пяти матчах английской Премьер-лиги. После матча с Лестером, который состоялся 16 октября, между футболистами и тренером Уле Гуннаром Сульшером состоялся разговор.

Сульшер узнал мнение футболистов МЮ

Разговор тренерского штаба и игроков МЮ состоялся через два дня после поражения Лестеру (2:4) в матче АПЛ.

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Сообщается, что Сульшер спросил у футболистов, как можно улучшить ситуацию. Неназванные игроки Манчестер Юнайтед неожиданно дали себе волю.

Во время разговора один из футболистов поставил под вопрос то, что Сульшер назначил Гарри Магуайра капитаном команды. Защитник получил этот статус уже на 6-й месяц пребывания в МЮ.

Другой футболист поинтересовался, почему Сульшер не дает шанс игрокам, которые мало играют, однако хорошо тренируются. Этот футболист заявил, что Сульшер не "убирает" из состава игроков, которые демонстрируются слабый футбол.

Вместе с тем, досталось не только Сульшеру. Один футболист МЮ раскритиковал партнеров за низкий уровень самоотдачи на тренировках.

Похоже, откровенный разговор подействовал только на один матч. Манчестер Юнайтед 20-го октября выстрадал победу над Аталантой в Лиге чемпионов. После этого было пресловутое разгромное поражение Ливерпулю (5:0).

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