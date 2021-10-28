Сульшер дізнався думку футболістів МЮ

Розмова тренерського штабу та гравців МЮ відбулася через два дні після поразки Лестеру (2:4) у матчі АПЛ.

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Повідомляється, що Сульшер запитав у футболістів, як можна покращити ситуацію. Неназвані гравці Манчестер Юнайтед несподівано дали собі волю.

Під час розмови один з футболістів поставив під питання те, що Сульшер призначив Гаррі Магвайра капітаном команди. Захисник отримав цей статус вже на 6-й місяць перебування у МЮ.

Інший футболіст поцікавився, чому Сульшер не дає шанс гравцям, які мало грають, проте добре тренуються. Цей футболіст заявив, що Сульшер не "прибирає" зі складу гравців, які демонструються слабкий футбол.

Разом з тим, дісталося не тільки Сульшеру. Один футболіст МЮ розкритикував партнерів за низький рівень самовіддачі на тренуваннях.

Схоже, відверта розмова подіяла тільки на один матч. Манчестер Юнайтед 20-го жовтня вистраждав перемогу над Аталантою у Лізі чемпіонів. Після цього була горезвісна розгромна поразка Ліверпулю (5:0).

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