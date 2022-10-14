Футболисты киевского Динамо записали видеообращение для наших мужественных защитников и защитниц. С первых секунд видео можно увидеть благодаря ком мы можем наблюдать за футбольными поединками УПЛ. Благодаря ком игроки могут продолжать делать свою любимую работу и дело в жизни.
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Караваев: Динамовцы берут с вас пример
В ролике к военным обратились лидеры киевского клуба – капитан команды Сергей Сидорчук, Александр Караваев, Виктор Цыганков, Виталий Буяльский, Николай Шапаренко и Георгий Бущан.
Динамовцы обратились ко всем, кто защищает нашу страну не только на суше или в воде, но и в воздухе. По словам Караваева, для всех футболистов Динамо и их детей защитник Украины – супергерой нашего времени.
Цыганков заверил, что украинские военные не позволят врагу забрать украинские земли и вернут временно оккупированные Россией территории.
Футболисты Динамо поздравили с Днем защитников и защитниц: видеообращение
- Напомним, что 13 октября Динамо потерпело "домашнее" поражение от французского Ренна (0:1) в 4-м туре группового раунда Лиги Европы. Это фиаско фактически унесло у киевлян все шансы выйти в плей-офф еврокубкового турнира. У команды Мирчи Луческу есть шанс занять третье место и пробиться в плей-офф Лиги конференций.
- Ведь "бело-синие" за четыре тура не набрали ни одного балла в групповом розыгрыше Лиги Европы.