Футболисты киевского Динамо записали видеообращение для наших мужественных защитников и защитниц. С первых секунд видео можно увидеть благодаря ком мы можем наблюдать за футбольными поединками УПЛ. Благодаря ком игроки могут продолжать делать свою любимую работу и дело в жизни.

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Караваев: Динамовцы берут с вас пример

В ролике к военным обратились лидеры киевского клуба – капитан команды Сергей Сидорчук, Александр Караваев, Виктор Цыганков, Виталий Буяльский, Николай Шапаренко и Георгий Бущан.

Динамовцы обратились ко всем, кто защищает нашу страну не только на суше или в воде, но и в воздухе. По словам Караваева, для всех футболистов Динамо и их детей защитник Украины – супергерой нашего времени.

Цыганков заверил, что украинские военные не позволят врагу забрать украинские земли и вернут временно оккупированные Россией территории.

Футболисты Динамо поздравили с Днем защитников и защитниц: видеообращение