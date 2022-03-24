Футболисты Динамо посетили раненых военных в госпитале: трогательные фото

Киевское Динамо продолжает активно помогать украинской армии и простому народу, страдающему от нападения России. На этот раз футболисты решили лично посетить раненых военных.

Война объединила всю Украину

Игроки и тренеры киевского клуба посетили одну из местных больниц, чтобы лично поблагодарить украинских защитников за мужество. Напомним, что Динамо во время военных действий базируется в Дрогобыче Львовской области.

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Виталий Бульский взял первое слово и поблагодарил военных за мужество и защиту нашей страны. Полузащитник "бело-синих" назвал каждого военного героем Украины.



Динамо посетило военных / Фото с клубного сайта команды

Игроки и наставники слушали истории ребят, получивших ранения во время войны. Военные даже в такой ситуации не теряют юмор и даже задали футболистам интересный вопрос: "Ребята, теперь вы понимаете, что в ближайшие годы должны выиграть Лигу чемпионов?".



Динамо посетило больницу с ранеными военными / Фото с клубного сайта команды

Военные получили из рук Олега Гусева сувениры и памятные футболки Динамо с автографами всей команды. Футболисты пожелали всем скорейшего выздоровления и пригласили на первый домашний матч команды в Киеве после победы над оккупантами.