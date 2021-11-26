Футболисты Динамо не соответствуют уровню команды, в которой я играл, – Ващук
Источник:Sport.ua
Бывший футболист сборной Украины Владислав Ващук подверг критике нынешних футболистов Динамо. Ващук убежден, что действующие игроки "Динамо" не соответствуют уровню команды, в которой он играл.
Ващук: Они играют на своем уровне, на котором могут
Ващук, который находился в Динамо с 1992 по 2003 год и затем скандально перешел в Спартак, считает, что нынешние "динамовцы" слабы не только психологически, но и физически.
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Нужно понять, каков уровень Динамо. Для нынешнего главного тренера главное, чтобы команда сейчас выигрывала. Но сейчас футболисты слабы даже не по характеру, а физически. Если им дать немного большую нагрузку – неизвестно, выдержат ли они. Они уже привыкли к той нагрузке, которую им дают сегодня,
– заявил Ващук.
Бывший защитник назвал аспекты, которые ему не нравятся в нынешних футболистах Динамо.
"Они играют на своем уровне, на котором могут. Да, мне многое не нравится – их техническая оснащенность, простота действий, быстрота принятия решений. Но это их подготовка", – отметил экс-футболист.
Ващук считает нынешнее Динамо слабее того, в котором играл он.
На данный момент они не соответствуют уровню того Динамо, в котором я играл,
– резюмировал Ващук.