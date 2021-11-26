Футболисты Динамо не соответствуют уровню команды, в которой я играл, – Ващук

Бывший футболист сборной Украины Владислав Ващук подверг критике нынешних футболистов Динамо. Ващук убежден, что действующие игроки "Динамо" не соответствуют уровню команды, в которой он играл.

Ващук: Они играют на своем уровне, на котором могут

Ващук, который находился в Динамо с 1992 по 2003 год и затем скандально перешел в Спартак, считает, что нынешние "динамовцы" слабы не только психологически, но и физически.

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Нужно понять, каков уровень Динамо. Для нынешнего главного тренера главное, чтобы команда сейчас выигрывала. Но сейчас футболисты слабы даже не по характеру, а физически. Если им дать немного большую нагрузку – неизвестно, выдержат ли они. Они уже привыкли к той нагрузке, которую им дают сегодня,

– заявил Ващук.

Бывший защитник назвал аспекты, которые ему не нравятся в нынешних футболистах Динамо.

"Они играют на своем уровне, на котором могут. Да, мне многое не нравится – их техническая оснащенность, простота действий, быстрота принятия решений. Но это их подготовка", – отметил экс-футболист.

Ващук считает нынешнее Динамо слабее того, в котором играл он.

На данный момент они не соответствуют уровню того Динамо, в котором я играл,

– резюмировал Ващук.

После карьеры в московском Спартаке Ващук вернулся в Киев в 2005 году. Он выступал за "Динамо" до 2008 года, после чего перешел во Львов. Защитник провел 63 матча за сборную Украины и забил 1 гол.