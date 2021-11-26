Ващук: Вони грають на своєму рівні, на якому можуть

Ващук, який перебував у Динамо з 1992 до 2003 року й потім скандально перейшов у Спартак, вважає, що теперішні "динамівці" слабкі не тільки психологічно, але й фізично.

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Потрібно зрозуміти, який рівень Динамо. Для нинішнього головного тренера головне, щоби команда зараз вигравала. Але зараз футболісти слабкі навіть не характером, а фізично. Якщо їм дати трохи більше навантаження – невідомо, чи вони витримають. Вони вже звикли до того навантаження, яке їм дають сьогодні,

– заявив Ващук.

Колишній захисник назвав аспекти, які йому не подобаються у теперішніх футболістах Динамо.

"Вони грають на своєму рівні, на якому можуть. Так, мені багато чого не подобається – їхня технічна оснащеність, простота дій, швидкість прийняття рішень. Але це їхня підготовка", – зазначив ексфутболіст.

Ващук вважає нинішнє Динамо слабшим за те, в якому грав він.

Наразі вони не відповідають рівню того Динамо, в якому я грав,

– резюмував Ващук.

До уваги. Після кар'єри у московському Спартаку Ващук повернувся у Київ у 2005 році. Він виступав за Динамо до 2008 року, після чого перейшов у Львів. Захисник провів 63 матчі за збірну України та забив 1 гол.