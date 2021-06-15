Новички Зари

Звезда объявила о подписании контрактов с Сергеем Булецой и Ахмедом Алибековым. Оба футболиста будут выступать за Зарю на правах аренды.

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Заря информирует, что Булеца подписал контракт на 2 года.

Предыдущим клубом Сергея был СК Днепр-1, за который в прошлом сезоне он провел 19 матчей. В активе Булецы 3 забитых мяча.

Алибеков также заключил контракт с Зарей сроком на 2 года.

Ахмед дебютировал в Премьер-лиге в 2018 году, однако не смог закрепиться в Динамо. Футболист играл в аренде в Словане и Уфе.

Заметим, что Заря уже потеряла двух важных игроков. Команду покинул голкипер Никола Василь и защитник Жоэль Абу Ханна.

В новом сезоне Заря сыграет в квалификации Лиги Европы. В прошлом сезоне команда Виктора Скрипника второй раз подряд завоевала бронзовые награды УПЛ.