Тренд относительно похода в церковь перед матчами, который запустил еще в 2012 году игрок тогда еще "Карпат" Михаил Кополовец, в 2020 году поддержала черниговская "Десна". Игроки команды посетили молебен в Киево-Печерской лавре.

Молебен команде в Крестовоздвиженской церкви провел сам наместник Лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел.

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При этом информация об этом молебене размещена на официальном сайте Киево-Печерской лавры. Упоминаний об этом на сайте или социальных сетях "Десны" нет.

На молебне только представители "Десны" – футболисты и тренерский штаб.



Молебен для "Десны" в Киево-Печерской лавре / фото lavra.ua

В завершении все участники молебна приложились к иконе Успения Пресвятой Богородицы, а владыка Павел окропил их святой водой. Также митрополит Павел вручил всем памятные подарки – иконы и молитвенники.



Футболистов благословил митрополит Павел / фото lavra.ua