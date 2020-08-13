Тренд щодо походу до церкви перед матчами, який запустив ще у 2012 році гравець тоді ще "Карпат" Михайло Кополовець, у 2020 році підтримала чернігівська "Десна". Гравці команди відвідали молебень в Києво-Печерській лаврі.

Молебень команді в Хрестовоздвиженській церкві провів сам намісник Лаври митрополит Вишгородський та Чорнобильський Павло.

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При цьому інформація про цей молебень розміщена на офіційному сайті Києво-Печерської лаври. Згадок про це на сайті чи соціальних мережах "Десни" немає.

На молебні були лише представники "Десни" – футболісти та тренерський штаб.



Молебень для "Десни" в Києво-печерській лаврі / фото lavra.ua

На завершення всі учасники молебню приклалися до ікони Успіння Пресвятої Богородиці, а владика Павло окропив їх святою водою. Також митрополит Павло вручив всім пам'ятні подарунки – ікони та молитовники.



Футболістів благословив митрополит Павло / фото lavra.ua