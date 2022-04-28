Футболисты Чернигова провели первую тренировку на родном стадионе после обстрелов оккупантов
Источник:фейсбук Чернигова
Футбольный сезон в Украине досрочно окончен, но это не значит, что клубы могут расслабиться. Клуб Чернигова впервые вышел на газон родного стадиона с начала полномасштабного вторжения России в Украину.
Возрождение футбола в Чернигове
Чернигов был одним из украинских городов, попавших под обстрел кафиров. Однако теперь в город-герой возвращается жизнь, футбол здесь не стал исключением.
Интересно увидеть Боруссия Дортмунд и Германия помогут восстановить разрушенный стадион Десны в Чернигове
Футбольный клуб Чернигов впервые потренировался на родном стадионе. Перед началом рабочего процесса футболисты и штаб команды вместе собрали с поля попавшие на площадку обломки. После чего игроки смогли сыграть в футбол.
Футболисты собираются обломки перед тренировкой / Фото ФК Чернигов
К товарищеской двусторонней игре присоединились главный наставник Валерий Черный, тренер голкиперов Артем Падун, администратор Дмитрий Авраменко и директор "Чернигов-Арены" Анатолий Дудчик.
Футбол возвращается в Чернигов / Фото ФК Чернигов
Отметим, что еще больше "русского мира" пострадала инфраструктура черниговской Десны. Домашняя арена была полностью разбита. Местные уже начали разбирать завалы и провели первый поединок на разрушенной арене.
Стадион Десны поможет восстанавливать Германию и дортмундскую Боруссию.
Первая тренировка Чернигова / Фото ФК Чернигов