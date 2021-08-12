Футболисты Челси "зажгли" в раздевалке после победы в Суперкубке УЕФА: яркое видео

Челси переиграл Вильярреал в Суперкубке УЕФА. Футболисты английского клуба не сдерживали эмоций счастья.

Отпраздновали победу

Футболисты лондонского клуба продолжили свое празднование в подтрибунном помещении. В раздевалке триумфаторы исполняли зажигательные танцы и пели.

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Главными звездами условного танцпола были защитник Антонио Рюдигер, Курт Зума, Жоржиньо и Тэмми Абрахам. Именно эти футболисты праздновали победу по полной.

Танцы футболистов Челси: смотрите видео

Как Челси победил Вильярреал: коротко