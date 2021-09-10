Футболисту Шуранову не дали сыграть за сборную Украины, он уже дебютировал за Германию

Эрик Шуранов является одним из самых талантливых футболистов, выступающих за немецкий Нюрнберг. Отец игрока прокомментировал его решение играть за сборную Германии.

"Вызвали, но ни разу так и не выпустили"

Отец 19-летнего нападающего прокомментировал решение своего сына играть за сборную Германии. Он заявил, что Эрик хотел играть за национальную команду родной страны, но сделать ему этого не дали.

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Петраков сказал, что футболист должен был проявить свою инициативу. Эрик хотел играть, но ему не давали этого делать. Мне звонил Протасов, но он сделал это уже тогда, когда мы приняли решение менять гражданство. Я уже не стал убеждать Эрика менять мнение,

– заявил отец футболиста.

Также к талантливому Шуранову был интерес со стороны Владимира Езерского, а Руслан Ротань вызвал игрока в сборную. По словам господина Игоря, уже перед следующим собранием звонил администратор команды и сказал, со тренерский штаб хочет посмотреть других футболистов.

А потом Петраков начинает рассказывать, что нам нужно делать. А нужно было просто дать ему сыграть. Вызвали, но ни разу так и не выпустили. Мы шесть месяцев думали, ждали, но никаких шагов со стороны Украины не было, поэтому мы сделали такой выбор. Все-таки у него другой менталитет. Он обиделся – один раз его вызвали, потом не вызывали. Там были нормальные игры, где он мог себя показать. Если бы это произошло, то, возможно, мы бы остались в Украине,

– рассказал отец об отношении к игроку.

"Возможно, Эрик еще сыграет за первую сборную Украины"

Интересно, что Шуранов-старший не исключил того, что в будущем фанаты смогут увидеть его сына в "сине-желтой" футболке. Однако теперь все будет зависеть от футболиста.

Но мир тесен. Возможно, жизнь так сложится, что Эрик еще сыграет за первую сборную Украины. Все будет зависеть от него. Сейчас ему нужно много работать,

– сказал отец футболиста Игорь Шуранов.