Известному футболисту грозит заключение за призыв устроить "черный день для евреев"

В октябре 2023 года террористы из группировки ХАМАС атаковали ракетами Израиль, после чего вошли на его территорию, где жестоко убили множество людей, а также захватили в плен. Это начало войну на Ближнем Востоке, которая продолжается.

Одним из тех, кто поддержал такие действия, стал защитник Ниццы и сборной Алжира Юсеф Аталь. В начале конфликта он опубликовал видео с призывом устроить "черный день для евреев".

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Аталь может оказаться в тюрьме

За это французский клуб отстранил футболиста от работы с командой, а профессиональная футбольная лига Франции дисквалифицировала его на 7 матчей.

Позже игроком занялась полиция. 23 ноября Аталя арестовали за разжигание расовой ненависти на религиозной почве. Его отпустили под залог и обязали выплатить 80 тысяч евро в течение двух недель.

До вынесения судебного приговора футболисту запрещено покидать пределы Франции, исключение составляет только футбольная деятельность.

Отмечается, что защитнику Ниццы грозит до одного года лишения свободы и штраф в размере 45 тысяч евро. Слушание по делу назначено на 18 декабря 2023 года.

Кто такой Юсеф Аталь

Игрок Ниццы с 2018 года, играющий на позиции правого защитника

За клуб провел 115 матчей, в которых забил 12 голов и отдал 8 ассистов

За сборную Алжира сыграл 34 матча

Чемпион Кубка африканских наций-2019.

. Юсеф Аталь далеко не единственный, кто не осудил действия ХАМАС и поддержал атаку на Израиль. Среди спортсменов следует выделить звезду Ливерпуля Мохаммеда Салаха, теннисистку Онс Жабер, легенду Манчестер Юнайтед Эрика Кантона и других. Однако главное отличие – они требовали свободы Палестины, а не уничтожения евреев, как нации.