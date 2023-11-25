Одним з тих, хто підтримав такі дії, став захисник Ніцци та збірної Алжиру Юсеф Аталь. На початку конфлікту він опублікував відео з закликом влаштувати "чорний день для євреїв".

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Аталь може опинитися у в'язниці

За це французький клуб відсторонив футболіста від роботи з командою, а Професійна футбольна ліга Франції дискваліфікувала його на 7 матчів.

Пізніше гравцем зайнялася поліція. 23 листопада Аталя заарештували за розпалювання расової ненависті на релігійному ґрунті. Його відпустили під заставу та зобов'язали сплатити 80 тисяч євро протягом двох тижнів.

До винесення судового вироку футболісту заборонено залишати межі Франції, виключення становить тільки футбольна діяльність.

Зазначається, що захиснику Ніцци загрожує до одного року ув’язнення та штраф у розмірі 45 тисяч євро. Слухання по справі призначене на 18 грудня 2023 року.

Відзначимо. Юсеф Аталь далеко не єдиний, хто не засудив дії ХАМАС та підтримав атаку на Ізраїль. Серед спортсменів слід виділити зірку Ліверпуля Мохаммеда Салаха, тенісистку Онс Жабер, легенду Манчестер Юнайтед Еріка Кантона та інших. Проте головна відмінність – вони вимагали свободу Палестині, а не знищення євреїв, як нації.

Хто такий Юсеф Аталь