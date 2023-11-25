Одним из тех, кто поддержал такие действия, стал защитник Ниццы и сборной Алжира Юсеф Аталь. В начале конфликта он опубликовал видео с призывом устроить "черный день для евреев".
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Аталь может оказаться в тюрьме
За это французский клуб отстранил футболиста от работы с командой, а профессиональная футбольная лига Франции дисквалифицировала его на 7 матчей.
Позже игроком занялась полиция. 23 ноября Аталя арестовали за разжигание расовой ненависти на религиозной почве. Его отпустили под залог и обязали выплатить 80 тысяч евро в течение двух недель.
До вынесения судебного приговора футболисту запрещено покидать пределы Франции, исключение составляет только футбольная деятельность.
Отмечается, что защитнику Ниццы грозит до одного года лишения свободы и штраф в размере 45 тысяч евро. Слушание по делу назначено на 18 декабря 2023 года.
Кто такой Юсеф Аталь
- Игрок Ниццы с 2018 года, играющий на позиции правого защитника
- За клуб провел 115 матчей, в которых забил 12 голов и отдал 8 ассистов
- За сборную Алжира сыграл 34 матча
- Чемпион Кубка африканских наций-2019.