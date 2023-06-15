Женскую сборную Швеции заставили обнажиться для интимного осмотра из-за сомнений в полу перед ЧМ

Бывшая защитница и капитан женской сборной Швеции по футболу Нилла Фишер рассказала, как вместе со всей командой попала в интимную ситуацию. Шведками пришлось раздеться перед врачом, чтобы медики окончательно уверились в полу футболисток.

Нам сказали, что мы не должны бриться "там" в ближайшие несколько дней и показать свои половые органы врачу. Никто не понимал почему, но мы поступили, как нам сказали. Мы думали, как мы до этого дошли? Почему мы вынуждены делать это сейчас? Должны быть другие способы сделать это. В то же время, никто не хотел ставить под угрозу шанс сыграть на чемпионате мира. Нам просто пришлось это сделать, как бы унизительно это ни было. Мы должны были показать гениталии, чтобы играть на чемпионате мира,

– рассказала Фишер.

Лишь после такого интимного досмотра врач заявил, что их национальная команда состоит исключительно из женщин и разрешил шведской сборной сыграть на Мундиале.

– 38-летняя футболистка, которая зимой 2022 повесила бутсы на гвоздь. С 2001 года выступала за сборную Швеции, вместе с которой в 2016-м стала вицечемпионкой Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Фишер участвовала в 4-х ЧМ и трех Олимпиадах. В 2013-м женилась на своей партнерше Марая-Микаэле.

Все потому, что неоднократно в национальных сборных разных стран выступали мужчины под прикрытием. Особенно это было в составах африканских сборных. Поэтому за две недели до ЧМ-2021 ФИФА решил попытаться бороться с такими махинациями.

К примеру, четыре раза подобные махинации были зафиксированы в сборной Ирана. Восемь игроков женской иранской сборной играют за команду, не дождавшись операции по смене пола. В последний раз это было в ноябре 2021-го после матча против Иордании, когда соперник попросил разобраться, в том ли матче в составе Ирана на поле выходили исключительно женщины.

Тогда героиней матча стала голкиперша Ирана, парировавшая два пенальти. После чего у соперника появились сомнения, которые Иран развеял. Как будто сборная провела все необходимые обследования, чтобы заверить, что не использовала мужчин в матче против Иордании.