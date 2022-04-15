Футболисток Мариуполя принудительно вывезли на временно оккупированную территорию

Футболисткам из клуба Мариуполь удалось эвакуироваться из родного города, почти уничтоженного оккупантами. Но, к сожалению, война разлучила игроков.

Президент клуба: Наша команда сейчас разорвана

Как рассказала президенту клуба Яна Винокурова, некоторые девушки находятся на временно оккупированных территориях. Девушки были вынуждены уехать, для собственной безопасности.

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Наша команда сейчас разорвана. У части не было выбора, они в России находятся, их под Новоазовск вывезли. Часть осталась в подвалах, часть – в городах Украины, часть уже выехала за границу,

– отметила Винокурова.

Новоазовск – это город на территории Донецкой области, оккупированный Россией.

Женский футбольный клуб Мариупольчанка в момент начала полномасштабной войны России против Украины занимает четвертое место в Высшей лиге женского чемпионата Украины.