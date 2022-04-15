Президентка клубу: Наша команда зараз розірвана

Як розповіла президента клубу Яна Винокурова, деякі дівчата перебувають на тимчасово окупованих територіях. Дівчата були змушені виїхати, за для власної безпеки.

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Наша команда зараз розірвана. Частина не мала вибору, вони в Росії перебувають, їх під Новоазовськ вивезли. Частина залишилася у підвалах, частина – у містах України, частина вже виїхала закордон,

– зазначила Винокурова.

Зверніть увагу! Новоазовськ – це місто на території Донецької області, яке окупувала Росія.

Жіночий футбольний клуб Маріупольчанка на момент початку повномасштабної війни Росії проти України посідає четверте місце у Вищій лізі жіночого чемпіонату України.