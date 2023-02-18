Африканская охота: футболистки из ДР Конго жестоко избили судью после игры – видео трэша
Источник:moroccoworldnews.com
Представительницам Мотема Пембе не понравилось решение рефери не назначить пенальти в ворота их соперниц. В результате судья стал жертвой физического насилия.
Не только мужской футбол радует болельщиков зажигательными эмоциями. На днях дикая ситуация произошла в женском чемпионате по футболу в ДР Конго.
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Скандалом завершилась встреча между командами Мотема Пембе и Мазембе. Первые разгромно уступили со счетом 1:5, но были очень недовольны судьей.
После финального свистка девушки вместе с тренерами-мужчинами устроили настоящую погоню за арбитром. Сначала рефери удавалось уйти от возмущенных игроков, но в конце концов они его догнали и серьезно избили.
Видео избиения арбитра женской командой:
В итоге судья смог вырваться из эпицентра избиения и сбежать в раздевалку. В Федерации футбола ДР Конго расследуют эту ситуацию, а пока отстранили семерых игроков-участниц драки.