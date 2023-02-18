Не только мужской футбол радует болельщиков зажигательными эмоциями. На днях дикая ситуация произошла в женском чемпионате по футболу в ДР Конго.

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Скандалом завершилась встреча между командами Мотема Пембе и Мазембе. Первые разгромно уступили со счетом 1:5, но были очень недовольны судьей.

После финального свистка девушки вместе с тренерами-мужчинами устроили настоящую погоню за арбитром. Сначала рефери удавалось уйти от возмущенных игроков, но в конце концов они его догнали и серьезно избили.

Видео избиения арбитра женской командой:

DR Congo



Вид як гравці DC Motema Pembe Women's team chased and attack referee for no awarding the penalty in their game against TP Mazembe Women.



Motema Pembe был trailing 5-1 после incident happened in Lubumbashi. pic.twitter.com/AmlJVbtMCN - Nuhu Adams (@NuhuAdams_) February 16, 2023

В итоге судья смог вырваться из эпицентра избиения и сбежать в раздевалку. В Федерации футбола ДР Конго расследуют эту ситуацию, а пока отстранили семерых игроков-участниц драки.