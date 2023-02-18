Не тільки чоловічий футбол радує вболівальників запальними емоціями. На днях дика ситуація сталась у жіночому чемпіонаті з футболу в ДР Конго.

До теми Російські футболісти спровокували бійку на товариському турнірі і отримали у відповідь: відео

Скандалом завершилась зустріч між командами Мотема Пембе та Мазембе. Перші розгромно поступились із рахунком 1:5, але були дуже незадоволені суддею.

Після фінального свистка дівчата разом з тренерами-чоловіками влаштували справжню гонитву за арбітром. Спочатку рефері вдавалось втікти від обурених гравчинь, але врешті решт вони його наздогнали і серйозно побили.

Відео побиття арбітра жіночою командою:

У підсумку суддя зміг таки вирватись із епіцентру побиття та втекти в роздягальню. У Федерації футболу ДР Конго розслідують цю ситуацію, а поки відсторонили сімох гравчинь-учасниць бійки.