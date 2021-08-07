"Ударом скорпиона": футболистка Шахтера забила шедевральный гол – видео

Футболистка женской команды донецкого Шахтера Полина Янчук создала настоящий шедевр в матче чемпионата Украины. Она забила гол "ударом скорпиона"

Повторила шедевр Матузалема

Со второй попытки навес с правого фланга все же прошел, а футболистка умудрилась "ударом скорпиона" перебросить голкипера соперниц.

Смотрите также Сергей Ребров согласовал тренерский контракт со сборной Украины

Видео удара Янчук

Таким образом, Полина повторила гол бывшего полузащитника "горняков" Франселино Матузалема, который он забил в ворота Севильи в рамках поединка Кубка УЕФА 2007 года.