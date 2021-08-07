Повторила шедевр Матузалема

З другої спроби навіс з правого флангу все ж пройшов, а футболістка примудрилась "ударом скорпіона" перекинути голкіпера суперниць.

Дивіться також Сергій Ребров узгодив тренерський контракт зі збірною України

Відео удару Янчук

Таким чином, Поліна повторила гол колишнього півзахисника "гірників" Франселіно Матузалема, який він забив у ворота Севільї в рамках поєдинку Кубка УЄФА 2007 року.