Футболистка сборной Канады Ребекка Куинн сделала каминг-аут признавшись, что теперь является мужчиной-трансгендером. Девушка приняла решение еще несколько лет назад, но об этом знали только близкие.

Об этом 25-летняя Куинн сообщила на своей странице в инстаграме.

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"Я долго жила, как трансгендер, но об этом знали только мои близкие, те, кого я очень люблю. Мне всегда было интересно, как это сделать публичный каминг-аут", – написала Куинн.

Спортсменка решила публично признаться, чтобы подтолкнуть таких как она к тому, что они могут чувствовать себя в безопасности после признания.

Что известно о Ребекке Куинн

Куинн представляла Канаду на чемпионате мира 2019 года и играла за олимпийскую сборную на Играх 2016 года в Рио-де-Жанейро. На клубном уровне Ребекка выступает за команду "Ол Райн" из штата Вашингтон.