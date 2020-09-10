Футболистка сборной Канады стала мужчиной-трансгендером
Футболистка сборной Канады Ребекка Куинн сделала каминг-аут признавшись, что теперь является мужчиной-трансгендером. Девушка приняла решение еще несколько лет назад, но об этом знали только близкие.
Об этом 25-летняя Куинн сообщила на своей странице в инстаграме.
Читайте также: 19-летнего российского хоккеиста дисквалифицировали на 4 года за употребление кокаина
"Я долго жила, как трансгендер, но об этом знали только мои близкие, те, кого я очень люблю. Мне всегда было интересно, как это сделать публичный каминг-аут", – написала Куинн.
Спортсменка решила публично признаться, чтобы подтолкнуть таких как она к тому, что они могут чувствовать себя в безопасности после признания.
Что известно о Ребекке Куинн
Куинн представляла Канаду на чемпионате мира 2019 года и играла за олимпийскую сборную на Играх 2016 года в Рио-де-Жанейро. На клубном уровне Ребекка выступает за команду "Ол Райн" из штата Вашингтон.
-
Футболисты вместо вратаря: в Польше клуб придумал необычный способ отражения штрафных – видеосегодня , 13:54
-
Экстремальный для экстремальных. История выживания защищенного смартфона5 сентября , 10:15
-
Вызвал 19 проституток: экс-звезду чемпионата Украины выгнали из команды из-за секс-скандала5 сентября , 18:50