Футболістка збірної Канади Ребекка Куїнн зробила камінг-аут зізнавшись, що тепер є чоловіком-трансгендером. Дівчина прийняла рішення ще кілька років тому, але про це знали тільки близькі.

Про це 25-річна Куїнн повідомила на своїй сторінці в інстаграмі.

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"Я довго жила, як трансгендер, але про це знали тільки мої близькі, ті кого я дуже люблю. Мені завжди було цікаво, як це зробити публічний камінг-аут", – написала Куїнн.

Спортсменка вирішила публічно зізнатися, щоб підштовхнути таких як вона до того, що вони можуть відчувати себе в безпеці після визнання.

Що відомо про Ребекку Куїнн

Куїнн представляла Канаду на чемпіонаті світу 2019 року і грала за олімпійську збірну на Іграх 2016 року в Ріо-де-Жанейро. На клубному рівні Ребекка виступає за команду "Ол Райн" зі штату Вашингтон.