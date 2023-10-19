Скрытое большинство для команды: в Украине футболистка играла с беременностью

Женский футбол Украины продолжает удивлять. Наши футболистки настолько крутые, что могут играть даже в надежде.

Это уже не первый случай, когда футболистка принимает участие в матче, имея под сердцем ребенка. В этот раз такой героиней стала 7-й номер футбольного клуба Надбужье Мария-Соломея Король.

Читайте также Клуб остался без капитана: футболистка сборной Украины неожиданно окончила карьеру

Беременность – не помеха футболу

Футболистка клуба из Буска (Львовская область) 16 октября сообщила в своем инстаграмме радостное известие – девушка ждет ребенка. Спортсменка узнала свой новый статус еще перед стартом сезона. Но даже будучи уже беременной, не побоялась выйти на футбольное поле.

Конечно, перед этим футболистка получила "добро" от врача, который позволил Король еще время помочь команде в текущем сезоне.

В активе 22-летней нападающей 4 сыгранных матча, в которых не запомнилась результативными действиями (суммарно 231 минута в игре).

А вот в последних двух встречах Прибужье Король участия не принимала и была вне заявки команды. Уже без беременной футболистки львовский клуб потерпел два поражения – от Ладомира-2 (3:1) и Полесья (1:4).

Сама Король шутила, что в этих четырех поединках ее команда играла с 12-м игроком.