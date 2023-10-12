Информация, которая появилась на официальном сайте Кривбасса, стала неожиданностью для поклонников женского футбола в Украине. 29-летняя полузащитница решила покончить с футболом.

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Что стало причиной для ухода из футбола

Причиной, как в большинстве случаев, стали частые травмы футболистки, не позволявшие участвовать не только в конкретных поединках, но и в целом играть в любимую игру миллионов.

Уход из профессионального футбола 29-летней Кочневой стал большой потерей не только для сборной, но и непосредственно для Кривбасса, где она была одной из лидеров команды.

В криворожском клубе поблагодарили Ирину за вклад в развитие команды, пожелав здоровья и успехов в будущем.

Главное о футбольной карьере Ирины Кочневой

11 лет Ирина Кочнева отдала футболу.

За эти годы провела 213 матчей на официальном уровне, наколотив 59 голов.

В своем наследии имеет выступления в футболке нескольких клубов – Кривбасс, Жилстрой-1, Легенда и французский Реймс.

Выступала за сборную Украины и поиграла в Лиге чемпионов.

Кривбасс стал последним клубом в карьере Ирины, за который она провела 16 матчей, в которых забила 7 мячей и завоевала "серебро" Высшей лиги Украины в прошлом сезоне-2022/2023.

К слову. Кривбасс после 8 сыгранных матчей текущего сезона-2023/2024 лидирует в турнирной таблице. Криворожский клуб набрал 22 балла, а в прошлом туре разгромил Жилстрой-1 4:1.