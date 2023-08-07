Анна Прокопенко смогла забить со штрафного от центральной линии. Вратарский фейл помог киевлянкам реализовать момент, пишет 24 Канал.

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Самая ответственная позиция

Курьезный эпизод произошел в поединке между женскими командами столичного Динамо и ровенского Вереса в рамках 1-го тура чемпионата Украины. Победу в матче бело-синим принес абсурдный гол, который на свой счет записала капитан команды Анна Прокопенко. Следует отметить, что перед взятием ворот счет на табло был ничейным, который держался до конца основного времени (1:1).

Футболистка "Динамо" подошла выполнять штрафной удар с угла центра поля. Прокопенко решила навесить в штрафную ровенского коллектива, куда пошли всего три игрока столичного клуба. Момент не нес за собой никакой опасности, поскольку ни одна футболистка той или иной команды не контактировала с мячом.

Этого, наверное, как раз и не ожидала голкипер Вереса, перед которой мяч сильно ударился о землю, а потом перепрыгнул ее. Таким образом, киевлянки вышли вперед, впоследствии забив еще один гол, что принесло им победу со счетом 1:3, а вратарь ровенского клуба продемонстрировал всю важность ее позиции и горькую цену голкиперских ошибок.

Видео абсурдного гола:

Напомним. Женская команда Динамо заняла 7-е место в розыгрыше чемпионата Украины 2022/2023, а Вереса – 8-е место. Чемпионом же стала полтавская Ворскла, серебряные медали завоевал криворожский Кривбасс, а "бронзу" забрал кузнечный Колос.