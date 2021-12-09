Футболистка Челси бойцовским приемом завалила на газон выбежавшего на поле фаната: видео

Матч между женскими командами Челси и Ювентуса был прерван болельщиком, который выбежал на поле. За свою выходку он поплатился, когда Саманта Керр остановила его бойцовским приемом.

Фанат на газоне

Инцидент произошел в конце матча. Один из болельщиков выбежал на стадион. Арбитр же сразу остановил игру.

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Но охраны рядом не было, поэтому болельщик начал просто бегать, пытаясь сделать селфи с футболистками.

Но когда он опрометчиво приблизился к Саманте Керр, она его остановила, прыгнув плечом в грудь. Парень не ожидал такого и сразу упал на газон.

Только после этого подбежали стюарды, однако болельщик успел встать и убежать от них.

За свой поступок Керр получила желтую карточку от арбитра.