Фанат на газоні

Інцидент стався наприкінці матчу. Один з вболівальників вибіг на стадіон. Арбітерка ж одразу зупинила гру.

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Але охорони поруч не було, тож вболівальник почав просто бігати, намагаючись зробити селфі з футболістками.

Та коли він необачно наблизився до Саманти Керр, вони його зупинила, стрибнувши плечем в груди. Хлопець не очікував на це, і одразу впав на газон.

Лише після цього підбігли стюарди, але вболівальник встиг підвестися та втекти від них.

За свій вчинок Керр отримала жовту картку від арбітерки.