Футболисты Динамо возобновили тренировки в Украине

15 марта 2022 , 21:00
Читати новину українською

Источник:

ФК Динамо

Официальный сайт Динамо сообщил, что украинские игроки первой команды вместе с командой U-19 находятся на территории западной части Украины.

Юниорская команда киевского Динамо продолжает свои тренировки и ждет решения по поводу поединка 1/8 финала Юношеской Лиги УЕФА, перенесенного на неопределенное время, в связи с войной на Украине.

К слову Один из лидеров Динамо Беньямин Вербич к лету будет играть за Легию

Сейчас подопечные Игоря Костюка находятся в западной Украине, где тренируются и поддерживают форму. Наряду с юниорами тренируются и игроки основной команды киевлян.

Команда осталась без руководства

  • 26 февраля СМИ сообщали, что братья Суркисы уехали из Киева. Их заметили на одной из заправок в Дубно Ровенской области.
  • Григорий Суркис является народным депутатом от фракции "Опозиційна платформа – За життя", а также почетным президентом Федерации футбола Украины.
  • Игорь Суркис является президентом Динамо с 2002 года.
Автор: Юрій Семенюк