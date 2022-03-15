Футболисты Динамо возобновили тренировки в Украине
15 марта 2022 , 21:00Читати новину українською
Источник:ФК Динамо
Официальный сайт Динамо сообщил, что украинские игроки первой команды вместе с командой U-19 находятся на территории западной части Украины.
Юниорская команда киевского Динамо продолжает свои тренировки и ждет решения по поводу поединка 1/8 финала Юношеской Лиги УЕФА, перенесенного на неопределенное время, в связи с войной на Украине.
К слову Один из лидеров Динамо Беньямин Вербич к лету будет играть за Легию
Сейчас подопечные Игоря Костюка находятся в западной Украине, где тренируются и поддерживают форму. Наряду с юниорами тренируются и игроки основной команды киевлян.
Команда осталась без руководства
- 26 февраля СМИ сообщали, что братья Суркисы уехали из Киева. Их заметили на одной из заправок в Дубно Ровенской области.
- Григорий Суркис является народным депутатом от фракции "Опозиційна платформа – За життя", а также почетным президентом Федерации футбола Украины.
- Игорь Суркис является президентом Динамо с 2002 года.