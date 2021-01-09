Испанию накрыла непогода. Некоторые регионы страны засыпало снегом. Поэтому не все футбольные команды смогли добраться на свои матчи. А некоторым футболистам даже пришлось помогать доставать другие автомобили, которые застряли на трассе

Райо Вальекано

Так случилось с игроками Райо Вальекано. На матч против Мирандеса клуб отправился на автобусе. Это около 330 километров в одну сторону. Но далеко заехать им не удалось.

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Мадрид и почти всю Испанию завалило снегом. И автобус просто не смог продолжить движение дальше на трассе. Там же застряли и другие автомобили. Поэтому игроки команды помогали водителям тронуться с места.

Hola @CDMirandes vamos para allá. Por nosotros no va a ser pero esto está complicado ️️️

Que lleguéis sanos todos los que tenéis que estar hoy en las carreteras. pic.twitter.com/7vPpcOjAcw — Rayo Vallecano (@RayoVallecano) January 8, 2021

Руководство чемпионата Испании приказало Райо Вальекано вернуться домой – в Мадрид. А игру против Мирандеса с субботы, 9 января, перенесли на 10 января. Также перенесли и матч против Алькоркона против Альбасете, ведь гости не могут прибыть на игру (Алькоркон – это футбольный клуб из пригорода Мадрида). Напомним, что за Альбасете выступает украинец Роман Зозуля.

Атлетик

Перенесли матч и Ла Лиги. В субботу, должна была состояться игра между Атлетико и Атлетиком. Но команда из Бильбао так и не смогла прибыть в Мадрид. Самолет с игроками сделал несколько кругов над мадридским аэродромом, но приземлиться так и не удалось. Поэтому он вернулся в Бильбао. Игру перенесли.

Реал

Долго из Мадрида не могли вылететь и игроки Реала. У них на субботу запланирована игра против Осасуны в Памплоне. Добираться на матч команда решила заранее – еще в пятницу. Но вылета игрокам пришлось прождать четыре часа – все из-за обледенения взлетно-посадочной полосы. И все же Реал добрался на игру, и ее не перенесли.

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