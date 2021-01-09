Іспанію накрила негода. Деякі регіони країни засипало снігом. Тож не всі футбольні команди змогли добратися на свої матчі. А деяким футболістам навіть довелося допомагати діставати інші автомобілі, які застрягли на трасі

Райо Вальєкано

Так сталося з гравцями Райо Вальєкано. На матч проти Мірандеса клуб відправився на автобусі. Це близько 330 кілометрів в одну сторону. Але далеко заїхати їм не вдалося.

До теми Рекордні снігопади в Іспанії: до боротьби з наслідками негоди залучили армію, є загиблі

Мадрид та майже всю Іспанію завалило снігом. І автобус просто не зміг продовжити рух далі на трасі. Там же застрягли й інші автомобілі. Тож гравці команди допомагали водіям рушити з місця.

Hola @CDMirandes vamos para allá. Por nosotros no va a ser pero esto está complicado ️️️

Que lleguéis sanos todos los que tenéis que estar hoy en las carreteras. pic.twitter.com/7vPpcOjAcw — Rayo Vallecano (@RayoVallecano) January 8, 2021

Керівництво чемпіонату Іспанії наказало Райо Вальєкано повернутися додому – в Мадрид. А гру проти Мірандеса з суботи, 9 січня, перенесли на 10 січня. Також перенесли і матч Алькоркона проти Альбсете, адже гості не можуть прибути на гру (Алькоркон – це футбольний клуб з передмістя Мадрида). Нагадаємо, що за Альбасете виступає українець Роман Зозуля.

Атлетік

Перенесли матч і Ла Ліги. В суботу, мала відбутися гра між Атлетіко та Атлетіком. Але команда з Більбао так і не змогла прибути до Мадрида. Літак з гравцями зробив декілька кіл над мадридським летовищем, але приземлитися так і не вдалося. Тож він повернувся до Більбао. Гру перенесли.

Реал

Довго з Мадрида не могли вилетіти і гравці Реала. В них на суботу запланована гра проти Осасуни в Памплоні. Добиратися на матч команда вирішила заздалегідь – ще у п'ятницю. Але на виліт гравцям довелося прочекати чотири години – все через обледеніння злітно-посадкової смуги. Та все ж Реал добрався на гру, і її не перенесли.

Негода в Іспанії: що сталося

Піренейський півострів накрив потужний шторм Філомена. До неділі, 10 грудня, негода повинна накрити снігом половину території Іспанії.

В країні фіксують значні снігопади. В Мадриді людина лижах пересуваються містом.

В країні оголосили підвищений рівень погодної небезпеки. Через це довелося скасувати чимало авіарейсів.