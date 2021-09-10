Футболиста сборной Германии Боатенга признали виновным по делу о домашнем насилии
10 сентября 2021 , 12:12Читати новину українською
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Защитник Лиона и сборной Германии Жером Боатенг вляпался в скандал. Игрока признали виновным по делу о домашнем насилии.
Скандал с защитником сборной Германии
33-летний футболист отличился не только на футбольном поле, но и вне его. Однако на этот раз в негативном плане.
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В 2018 году Боатенг во время отпуска на карибских островах ударил свою девушку во время конфликта. Теперь игрок понесет наказание.
Защитника признали виновным по делу о домашнем насилии. Игрок французского Лиона выплатит моральный ущерб бывшей девушке в размере 1.8 миллиона евро.
Это еще легкое наказание для Боатенга. Ему грозил 5-летний тюремный срок.
- Отметим, что Боатенг 1 сентября 2021 года на правах свободного агента перешел в Лион. До этого выступал за немецкую Баварию.
- Контракт футболиста с французами рассчитан до 30 июня 2023 года. Немецкий защитник пока не дебютировал в футболке французского клуба Лиги 1.