Футболист угрожал арбитру игрушечным пистолетом во время матча: его отстранили от футбола

Дикий эпизод произошел во время поединка в третьей по силе лиге Венгрии. Кристиан Тот направил пистолет у главного арбитра матча.

Кристиан Тот взял в руки пистолет прямо во время матча и размахивал им в сторону главного арбитра. Однако судьи не приняли такой поступок, как несший опасность. Но записали этот момент в протокол поединка.

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Идиотское поведение

Похоже, что находившийся на скамье запасных футболист не думал о будущих для себя последствиях. Такой поступок очень жестко наказали. Кристиана пожизненно отстранили от футбола.

После чего Тот прокомментировал свой поступок и заверил, что не подумал о столь серьезных последствиях.

Интересно, что это был игрушечный пистолет, но даже такой момент не смягчил для игрока наказание.

Это был просто пластиковый игрушечный пистолет, ничего особенного. Я не мог подумать, что будут такие последствия. Мне очень жаль, это было бессмысленно создавать проблемы другим, себе и спорту,

– сказал виновник.

Однако не только наказанием единственным. В отношении Тота было возбуждено уголовное дело.

Кажется, что некоторые футболисты вообще сошли с ума и думаю, что могут делать все, что захотят.

Напомним, что недавно из-за жеста в сторону арбитра был наказан звездный Роберт Левандовский. Нападающий Барселоны дважды приложил палец к носу, а затем указав им на судью. Этот жест расценивают как пренебрежение. За что польский форвард получил три матча дисквалификации. Роберт тоже в свое оправдание сказал, что его жест был стороной скамейки запасных, а не главного арбитра.