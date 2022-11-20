Крістіан Тот взяв до рук пістолет прямо під час матчу та розмахував ним у бік головного арбітра. Однак судді не прийняли такий вчинок, як такий, що ніс небезпеку. Але записали цей момент у протокол поєдинку.

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Ідіотська поведінка

Схоже, що футболіст, який перебував на лаві запасних, не думав про майбутні для себе наслідки. Такий вчинок дуже жорстко покарали. Крістіана довічно усунули від футболу.

Після чого Тот прокоментував свій вчинок та запевнив, що не подумав про такі серйозні для себе наслідки.

Цікаво, що це був іграшковий пістолет, але навіть такий момент не зм'якшив для гравця покарання.

Це був просто пластиковий іграшковий пістолет, нічого особливого. Я не міг подумати, що будуть такі наслідки. Мені дуже шкода, це було безглуздо створювати проблеми іншим, собі та спорту,

– сказав винуватець.

Однак не лише покаранням єдиним. На Тота було відкрито кримінальну справу.

Здається, що деякі футболісти взагалі втратили розум та думаю, що можуть робити усе, що захочуть.

Нагадаємо, що нещодавно через жест у бік арбітра був покараний зірковий Роберт Левандовський. Нападник Барселони двічі приклав палець до носа, а тоді показавши ним на суддю. Цей жест розцінюють як зневагу. За що польський форвард отримав три матчі дискваліфікації. Роберт теж у своє виправдання сказав, що його жест був сторону лави запасних, а не головного арбітра.