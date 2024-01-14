Подія сталася ввечері 13 січня. Четверо злочинців увірвалися в будинок зіркового гравця, коли він та його родина перебували вдома.

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Подробиці злочину

Грабіжники погрожували зброєю всім присутнім та наводили на них дуло пістолета. Вони вимагали в Корреа всі наявні коштовності та готівку, після чого втекли з місця злочину.

Незабаром поліція з'явилася вдома у гравця, щоб зібрати всі можливі докази та допомогти родині Анхеля Корреа. Наразі триває розслідування та пошук грабіжників.

Повідомляється, що, на щастя, окрім великого стресу, жодних тілесних ушкоджень постраждалі не отримали.

До слова. Анхель Корреа не перший футболіст Атлетіко Мадрид, який зазнавав нападу у власному будинку. Раніше це траплялося з Альваро Моратою, Габі та Томасом Партеєм, коли той ще грав за "матрацників".

Хто такий Анхель Корреа