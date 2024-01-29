"Их в отеле очень много", – футболист Зари рассказал о российских туристах в Турции

Футболист луганской Зари Роман Вантух рассказал, пересекался ли с россиянами на сборах в Турции. Он дал советы, как поступать в таких ситуациях.

Луганская Заря готовится к возобновлению сезона в УПЛ. Команда находится на сборе в Турции.

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Игрок о российских туристах в Турции

Роман Вантух рассказал об отношении к украинцам и встречах с россиянами. По его словам, россиян в стране достаточно.

Приходилось и не раз. Очень странно, но их в отеле очень много. Это обычные граждане не спортсмены. Они здесь отдыхают. Ни с кем диалог не вел. Видели издалека российскую команду. Но ни с кем разговор не веду потому что как только слышу русский язык а этот акцент у россиян слышно издалека то я настроен враждебно. Инцидентов не было. Думаю они нас обходят, а мы их

заявил он.

Готов ли Вантух на драку

Журналист вспомнил, как в прошлом году игроки Миная избили футболистов российского клуба Шинник в Турции. Вантух ответил или сделал бы так же:

"Ну да это была футбольная команда. Но я думаю выводы сделаны и турки должны понимать что в одном отеле не могут быть и российская и украинская команды одновременно это должно заранее проговариваться. Если бы россияне спровоцировали на конфликт то я бы их избил наверняка. Но просто увидеть россиян и бежать к ним как бык на красный цвет – это бессмысленно”.

Также по мнению игрока не следует встревать в драку с россиянами лучше донатить.

"Ну я не вижу такого смысла. Лучше задонатить и пусть FPV-дрон уже их бьет. Это будет гораздо эффективнее, чем просто бежать здесь и выяснять отношения. Такое ничего не изменит вы же понимаете", добавил он.