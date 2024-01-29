Луганська Зоря наразі готується до відновлення сезону в УПЛ. Команда перебуває на зборі у Туреччині.

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Гравець про російських туристів у Туреччині

Роман Вантух розповів про ставлення до українців та зустрічі з росіянами. За його словами, росіян у країні достатньо.

Доводилося і неодноразово. Дуже дивно, але їх в готелі дуже багато. Це звичайні громадяни, не спортсмени. Вони тут відпочивають. Ні з ким діалог не вів. Бачили здалеку російську команду. Але ні з ким розмову не веду, бо як тільки чую російську мову, а цей акцент у росіян чутно здалеку, то я налаштований вороже. Інцидентів не було. Думаю, вони нас оминають, а ми їх,

– заявив він.

Чи готовий Вантух на бійку

Журналіст пригадав, як минулого року гравці Миная побили футболістів російського клубу Шинник у Туреччині. Вантух відповів, чи зробив би так само:

"Ну так, це була футбольна команда. Але, я думаю, висновки зроблені і турки мають розуміти, що в одному готелі не можуть бути і російська, і українська команди одночасно, це має заздалегідь проговорюватися. Якщо б росіяни спровокували на конфлікт, то я б їх побив, напевне. Але просто побачити росіян і бігти до них, як бик на червоний колір – це без сенсу".

Також на думку гравця, не слід встрягати в бійку з росіянами, ліпше – донатити.

"Ну я не бачу такого сенсу. Краще задонатити і нехай FPV-дрон вже їх б'є. Це буде набагато ефективніше, аніж просто бігти тут і виясняти стосунки. Таке нічого не змінить, ви ж розумієте", – додав він.