Место в ней по итогам матча с болгарским ЦСКА (2:0) нашлось и форварду Зари Шахабу, получившему отметку 8,3.

Как это было Заря победила ЦСКА в Лиге конференций благодаря голам в конце матча: видео

Отметим, что 26-летний иранец во вчерашнем матче забил гол и сделал ассист.

Также Шахаб нанес 2 удара по воротам (1 в створ, 1 мимо), провел 2 успешных обводки из 3, 35 раз затронул мяч, отдал 6 точных передач из 16 (38%), в том числе 1 ключевую, создал 1 голевой момент, выиграл 3 верховых дуэли из 8, заработал 3 фола, 1 раз отобрал мяч и 1 раз сделал перехват.

Что известно о положении Зари