Місце в ній за підсумками матчу з болгарським ЦСКА (2:0) знайшлося і форварду Зорі Шахабу, який отримав оцінку 8,3.

Як це було Зоря перемогла ЦСКА в Лізі конференцій завдяки голам в кінцівці матчу: відео

Зазначимо, що 26-річний іранець у вчорашньому матчі забив гол гола та зробив асист.

Також Шахаб завдав 2 ударів по воротах (1 у ствір, 1 повз), провів 2 успішні обводки з 3, 35 разів торкнувся м'яча, віддав 6 точних передач з 16 (38%), у тому числі 1 ключову, створив 1 гольовий момент, виграв 3 верхові дуелі з 8, заробив 3 фоли, 1 раз відібрав м'яч і 1 раз зробив перехоплення.

Що відомо про становище Зорі