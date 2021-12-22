Невероятная пушка

Роскошный и одновременно несколько курьезный гол был забит во второй по силе лиге Турции. Нападающий хозяев Хамза Кючюккёйлю удвоил преимущество команды на 58-й минуте встречи.

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Футболист оформил дубль да еще и какой. Второй гол игрока атаки заслуживает отдельного внимания. Гости заработали право на угловой. Хозяева отбились, мяч подхватил Хамза, сделал два шага и решился на удар из пределов своей же штрафной.

Мяч полетел через все поле прямо в ворота соперника. Голкипер Инегольспора вышел с линии ворот. Поэтому мяч залетел за шиворот вратарю. Такое решение автора гола удивило не только голкипера гостей, но и оператора, который не успел среагировать на полет мяча.

Комментатор матча тоже не подкачал. Он долго и очень громко кричал в трансляции. Журналист едва не сорвал голос.

Видео феноменального гола

На 65-й минуте гостям удалось отквитать один гол и обрести надежду хотя бы на ничью, но иначе думали игроки Ванспора, которые на 75-й минуте снова довели свое преимущество в счете до двух мячей. Поединок завершился убедительной победой Ванспора со счетом 3:1.