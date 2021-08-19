Футболист ударом через себя в падении уничтожил соперника в Кубке Либертадорес: видео

Атлетико Минейру 19 августа играло в четвертьфинале Кубка Либертадорес против Ривер Плейта. Футболист Матиас Сарачо отметился шедевром.

Феноменальный удар

Полузащитник хозяев Матиас Сарачо роскошным взятием ворот размочил нули на табло. Он начал избиение Ривер Плейта.

Достойное внимания Прозевал: вратарь в Англии отметился смешным автоголом после рикошета – видео

Футболист откликнулся у ворот соперника на передачу верхом, он не стал обрабатывать передачу, а нанес удар бисиклетой – через себя в падении. Отметим и пас от Халка – бывшего футболиста атаки сборной Бразилии.

Атлетико еще по одному разу отмечался в обоих таймах. В итоге – 3:0 разгромное поражение Ривер Плейт. Автор шедевра оформил дубль.

23-летний атакующий полузащитник сыграл в этом сезоне уже 30 матчей, в которых забил 7 голов и отдал 2 асиста.

По итогам двух четвертьфинальных встреч счет противостояния 4:0 и выход в полуфинал для Атлетико. Первый поединок завершился минимальной победой Атлетико 1:0.

Видеообзор матча (Гол Сарачо с 0:18)