Феноменальний удар

Півзахисник господарів Матіас Сарачо розкішним взяттям воріт розмочив нулі на табло. Він розпочав побиття Рівер Плейта.

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Футболіст відгукнувся поблизу воріт суперника на передачу верхом, він не став обробляти передачу, а завдав удар бісіклетою – через себе у падінні. Відзначимо і пас від Халка – колишнього футболіста атаки збірної Бразилії.

Атлетіко ще по одному разу відзначався в обох таймах. У підсумку – 3:0 розгромна поразка Рівер Плейт. Автор шедевру оформив дубль.

23-річний атакувальний півзахисник зіграв у цьому сезоні вже 30 матчів, у яких забив 7 голів та віддав 2 асисти.

За підсумками двох чвертьфінальних зустрічей рахунок протистояння 4:0 та вихід у півфінал для Атлетіко. Перший поєдинок завершився мінімальною перемогою Атлетіко 1:0.

Відеоогляд матчу (Гол Сарачо з 0:18)