Авария произошла 8 июня на площади Пиолы в Милане. Автомобиль Lamborghini Urus и столкнулся с Volvo. Оба автомобиля несерьезно пострадали, обошлось без госпитализации водителей.

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Звездный участник аварии в Милане

Прохожие, находившиеся вблизи места ДТП, сразу же узнали одного из водителей. За рулем роскошного Lamborghini был полузащитник футбольного клуба Милан Тьмуе Бакайоко. Очевидцы крушения сразу же подошли к автомобилю футболиста и начали снимать его на камеры своих телефонов.



ДТП с участием футболиста Милана / Фото Gazzetta dello Sport

Бакайово стал автором ДТП в Милане: смотрите видео

Уже не в первый раз поиграл за Милан

Отметим, что французский опорник уже давно выступает в итальянском чемпионате, но только на правах аренды. В 2017 году Бакайоко оформил полноценный трансфер с лондонским Челси, после чего начал ездить по арендам в Италии. В свое время поиграл не только за Милан, но и Наполи.

30 августа 2021 года Бакайоко во второй раз ушел в аренду в Милан. В конце июня 2023-го француз должен вернуться в расположение Челси, ведь его арендное соглашение с итальянцами истекает. В сезоне-2022/2023 опорник отыграл 3 матча, а всего провел на поле всего 39 минут.

У автора аварии есть еще действующий контракт с "аристократами", рассчитанный еще на год – до конца июня 2024-го. С Миланом Букайоко завоевал лишь один трофей в сезоне-2021/2022.