Аварія сталась 8 червня на площі Піоли у Мілані. Автомобіль Lamborghini Urus і зіткнувся з Volvo. Обидві автівки несерйозно постраждали, обійшлось без госпіталізації водіїв.

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Зірковий учасник аварії у Мілані

Перехожі, які були поблизу місця ДТП, одразу ж впізнали одного з водіїв. За кермом розкішного Lamborghini був півзахисник футбольного клубу Мілан Тьємуе Бакайоко. Очевидці аварії одразу ж підійшли до автомобіля футболіста та почали знімати його на камери своїх телефонів.



ДТП за участю футболіста Мілана / Фото Gazzetta dello Sport

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Вже не вперше пограв за Мілан

Відзначимо, що французький опорник вже давно виступає в італійському чемпіонаті, але лише на правах оренди. У 2017-му році Бакайоко оформив повноцінний трансфер із лондонським Челсі, після чого почав їздити по орендах в Італії. Свого часу пограв не лише за Мілан, а й Наполі.

30 серпня 2021 року Бакайоко вдруге пішов в оренду у Мілан. Вкінці червня 2023-го француз повинен повернутись у розташування Челсі, адже його орендна угода з італійцями спливає. У сезоні-2022/2023 опорник відіграв 3 матчі, а загалом провів на полі лише 39 хвилин.

В автора аварії є ще чинний контракт із "аристократами", який розрахований ще на рік – до кінця червня 2024-го. Із Міланом Букайоко здобув лише один трофей у сезоні-2021/2022.