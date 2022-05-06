Симуляция века

В третьей по силе лиге чемпионата Болгарии на футбольном поле сошлись две команды из пятерки лучших. Балканы смогли порадовать своих болельщиков победой над Беласицей со счетом 2:1, пишет 24 канал.

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Однако не сама игра или три гола больше всего запомнились фанатам. В конце матча футболист хозяев решил потянуть время за победный для его команды счет 2:1.

Игрок лежал на газоне и сигнализировал, что не может выйти за пределы поля без посторонней помощи. Игрок попросил ноши. Однако нести футболиста имели два пожилых человека, которые едва подняли ноши с пострадавшим. Казалось, что еще немного и пенсионеры бросят носилки с игроком. Но он решил им с этим помочь.

Футболист Балкан понял, что делает все правильно. Он что-то показал и снова эпически упал на газон. Он сам скинул себя на футбольное поле. Выглядел такой поступок довольно смешно.

За такое поведение главный арбитр матча удалил нахала из поединка. Ему также досталось от фанатов, которых разозлил такой поступок симулянта.

Этот эпизод чуть не закончился массовой толкотней, эмоций на футбольном поле и за его пределами просто переполняли. Это поведение превзошло любую симуляцию, которая была на футбольном поле в течение многих лет. Правда, судья не поверил в актерскую игру футболиста.

Видео курьезного момента на футбольном поле