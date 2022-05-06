Симуляція століття

У третій за силою лізі чемпіонату Болгарії на футбольному полі зійшлись дві команди з п'ятірки найкращих. Балкани змогли потішити своїх уболівальників перемогою над Беласицею з рахунком 2:1, пише 24 канал.

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Однак не сама гра чи три голи найбільше запам'ятались фанатам. Наприкінці матчу футболіст господарів вирішив потягнути час за переможного для його команди рахунку 2:1.

Гравцеь лежав на газоні та сигналізував, що не може вийти за межі поля без сторонньої допомоги. Гравець попросив ноші. Однак нести футболіста мали два чоловіки похилого віку, які ледь підійняли ноші з постраждалим. Здавалось, що ще трішки і пенсіонери кинуть ноші з гравцем. Але він вирішив їм із цим допомогти.

Футболіст Балкан зрозумів, що робить усе правильно. Він щось показав та знову епічно впав на газон. Він сам скинув себе на футбольне поле. Виглядав такий вчинок доволі кумедно.

За таку поведінку головний арбітр матчу вилучив нахабу з поєдинку. Йому також дісталось від фанатів, яких розлютив такий вчинок симулянта.

Цей епізод ледь не закінчився масовою штовханиною, емоцій на футбольному полі та поза його межами просто переповнювали. Ця поведінка перевершила будь-яку симуляцію, яка була на футбольному полі протягом багатьох років. Щоправда, суддя не повірив в акторську гру футболіста.

Відео курйозного моменту на футбольному полі